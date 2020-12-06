Derya Tuna ile Yasemin Şefkatli alışverişe çıktı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları İdo, üç yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz haftalarda sade bir törenle nişanlanmıştı.Hürriyet'in haberine göre; Yasemin Şefkatli ile alışverişe çıktıklarını söyleyen Tuna, “Biz anne-kız birlikteyiz. İdo evde çalışıyor” dedi.

"SEVDİKLERİMİZ YANIMIZDA OLSUN İSTİYORUZ"

Yasemin Şefkatli, düğünü ne zaman yapacakları sorusuna şöyle yanıt verdi: “Biliyorsunuz pandemi nedeniyle düğünlere en fazla 30 kişi katılabiliyor. Biz bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun istiyoruz. Her şey yoluna girerse yazın düğün yapabiliriz.” Ayakkabılarını saklamak isteyen Derya Tuna, aracının arkasında poz verirken hem güldü hem de gelini Yasemin Şefkatli’yi güldürdü.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ekim ayında nişanlanmışlardı.