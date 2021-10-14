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Derya Tuna İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli hakkında konuştu! 'Dekolte...'
Derya Tuna, geçtiğimiz hafta oğlu İdo Tatlıses'le dünyaevine giren Yasemin Şefkatli hakkında çıkan “Dekolteli gelinlik düğünde olay oldu” haberlerine tepki gösterdi.
Oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'yi muhteşem bir düğünle evlendiren Derya Tuna, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Yakın dostları ile gün boyu alışverişin keyfini çıkaran Tuna, akşam saatlerinde kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.