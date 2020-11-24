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Derya Tuna'nın 'İbo Show' açıklaması güldürdü!

Derya Tuna'nın 'İbo Show' açıklaması güldürdü! Bir dönem hem ekranlarda hem de sahnelerde yer alan Derya Tuna, alışveriş yaparken ortaya çıktı.
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