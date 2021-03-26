Derya Çavuşoğlu'ndan şoke eden Bekir Aksoy iddiası!

Derya Çavuşoğlu, eski eşi Bekir Aksoy'un oğlunu sekiz aydır arayıp sormadığını iddia etti; ünlü oyuncunun, bir yıl önceki fotoğrafını paylaştığı Emir'in duymak istediklerini sadece Instagram'dan yazdığını belirtti.

Bekir Aksoy ile evliliği 2017 yılında sona eren Derya Çavuşoğlu, oğlu Emir'in 7'nci yaş günü partisinde, eski eşi için çok konuşulacak açıklamalar yaptı.Oğlu Emir'in doğum günü pastasıyla çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan Çavuşoğlu, Emir'in bir süredir babasından uzak kaldığını iddia etti.

Ünlü oyuncunun oğlunu doğum gününde aramadığını sadece sanal alemde fotoğraf paylaşarak kutladığını öne süren Çavuşoğlu, "Altı yaşındaki fotoğrafını gördü Instagram ’da. Sekiz aydır duymak istediği duyamadığı, ona söylenmemiş tüm sevgi sözcükleri, şiirler oradaydı" mesajını yazdı.

Derya Çavuşoğlu'nun, "Tüm sevgi ifadeleri kendisine değil de, o fotoğrafaydı sanki. Anlam veremedi bu duruma, yedi yaşına bağlamaktan başka" şeklindeki açıklaması dikkat çekti.

Bekir Aksoy, Instagram mesajında, "İyi ki doğdun canım oğlum benim. Seni çok sevdiğimi ve her zaman, hesapsız, sorgusuz sualsiz, zamanın ne kadar eksik kaldığını bilerek,yüreğimde sıcaklığını ve varlığını hep taşıyarak seveceğimi bil yeter" ifadelerini kullanmıştı.