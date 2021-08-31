Derya Baykal'dan Ferhan Şensoy paylaşımı

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan ölüm haberinin ardından Derya Baykal'dan da duygulandıran bir paylaşım geldi.

Türk tiyatrosunun efsane ismi Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Uzun zamandır yoğun bakımda olan büyük usta vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Mart ayında yakın dostu Rasim Öztekin’i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği için Öztekin’in anma törenine katılamamıştı.

2 Temmuz'da iç kanama geçirdiği için hastaneye kaldırılan Ferhan Şensoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı şoke etkisi yarattı. Acı haberi alan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal duygulandıran bir payaşımda bulundu.

Derya Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

"Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz… "