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Derya Baykal'dan eski eşi Ferhan Şensoy'a duygulandıran veda!
Derya Baykal, dört gün önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski eşi Ferhan Şensoy'a bu kez sosyal medya üzerinden veda etti. 'Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu' adlı oyunda türkü okuduğu bir video paylaşan ünlü oyuncunun, "Ateşlerde yansınlar bizi ayrı koyanlar" sözleri dikkat çekti.
Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetti.