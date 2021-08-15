Derya Balta: Hakan'ın yerine biz tatil yaptık

Futbolu bıraktıktan Galatasarayda idari göreve başlayan Hakan Balta , önceki gün eşi Derya Balta ile Nişantaşı'ndaydı. Beraber Yemek yiyen çift, daha sonra mağazaları gezdi. 38 yaşındaki eski futbolcu Hakan Balta'ya muhabirlerin sorduğu "Bu yaz tatiliniz nasıl geçti?" sorusuna, eşi cevap verdi.

"BİZ ONUN YERİNE DE YAPTIK"

Derya Balta, "Hakan Bu yaz tatil yapamadı. Full çalıştı. Biz çocuklarla onun yerine tatil yaptık" ifadelerini kullandı. Öte yandan geçtiğimiz aylarda alışveriş merkezinde görüntülenen ve dünyaca ünlü mağazalardan tatil alışverişi yapan Hakan-Derya Balta çifti, karşılaştıkları gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmemişti.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen ikili, "Eksiklerimiz vardı onları aldık, şimdi evimize dönüyoruz" demişti. Ünlü çift, daha sonra özel araçlarıyla AVM'den ayrıldı.