Derslerini ilişki sitelerine yüklüyor! Öğretmenin kazandığı para şok etti...

Tayvan'da matematik öğretmenliği yapan Chang Hsu, cinsel ilişki sitelerinde ders videolarını yayınlıyor. Yılda 1000 öğrenciye ders veren matematik öğretmeni yılda yaklaşık 2,6 milyon TL kazandı. Chang, “Bu günün geleceğini biliyordum. Özel yerlerde özel şeyler yaparsanız ilgi çekersiniz” dedi.

Tayvanlı bir matematik öğretmeni, daha fazla öğrenciye ulaşabilmek için cinsel ilişki sitesini kullanıyor.

Chang Hsu’nun Kanada merkezli şirketin sitesinde açtığı kanalında yayımladığı videolar 2 milyona yakın görüntülenme aldı. Chang, “Bu günün geleceğini biliyordum. Özel yerlerde özel şeyler yaparsanız ilgi çekersiniz” dedi.

Matematik öğretmeni, kendine has stratejisi sayesinde matematikle önceden ilgilenmeyen fakat kanalını takip etmeye başlayan yeni öğrenciler de kazandığını belirtti.

"1000 ÖĞRENCİYE DERS VERİYORUM"

Bu projeye geçen yıl başlayan Chang, “Çevrimiçi ders piyasası bayağı rekabetçi. Şu anda yılda 1000 yeni öğrenciye ders veriyorum. Bir matematik öğretmeniyse normalde ortalama birkaç yüz öğrenci kazanabilir” dedi.

Öğretmen, ders videolarını YouTube ’da paylaşma stratejisinin olumlu sonuç vermediğini, bu platformda öne çıkmanın zor olduğunu söyledi. Chang, “Kendime hedef kitlemi, mesela üniversite öğrencilerini nereden bulurum?” diye sorduğunu ve aklına yetişkinlere özel içerik üreten sitelerin geldiğini belirtti.