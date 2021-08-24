Dersler kaç dakika olacak? İlkokul, ortaokul ve lise sabahçı öğlenci ders saatleri…

MEB ve Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'ni yayınladı. Rehberin yayınlanmasıyla öğrenci veliler “Ders saatleri kaç dakika olacak, okullarda ders saatleri azalacak mı?” gibi sorulara yanıt arama başladı. İşte İlkokul, ortaokul ve lise sabahçı öğlenci ders saatleri hakkında merak edilen detaylar…

İlkokul, ortaokul ve lise sabahçı öğlenci ders saatleri Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yönetilen “Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" yayımlanmasıyla en çok araştıran konu oldu. "Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in imzasıyla yayınlanan rehberde, öğrencilerin, öğretmenlerin, okuldaki diğer personellerin ve kantin gibi diğer alanlardaki görevlilerin uyması gereken kurallar yer aldı. Peki, Dersler kaç dakika olacak? Okullarda ders saatleri azalacak mı? İlkokul, ortaokul ve lise sabahçı öğlenci ders saatleri…

DERSLER KAÇ DAKİKA OLACAK, DERS SAATLERİ AZALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliğinde hazırlanan ''Koronavirüs Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'' ile okullarda ders süreleri kesinleşti.

DERS SAATLERİ

Yazıya göre ilk, ortaokul ve lise ders süreleri, sınıf boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde olacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı sabah 09.00'da ders başı yapıyordu. İkili öğretimde sabah 07.20-12.00, öğle 12.30 – 17.30 arası okulda ders işliyorlardı.

Liselerde sabah 08:10 - 15:20 idi. Yeni eğitim ve öğretim ile ilgili saat detayları henüz netleşmedi.