Sosyal medya üzerinden yayılan bir yazıda derslerin kısalacağı, 30 dakika olacağı ifadesine yer verilince veliler ve öğrenciler söz konusu yazının doğruluğunu teyit etmeye başladı. Arama motorları aracılığıyla “Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri azalacak mı?” sorularına yanıt aranıyor.

Dersler 30 dakika mı olacak, ders saatleri azalacak mı? MEB, 2021-2022 yılında ders sürelerinin 40 dakika olduğunu açıklamış, okullar da haftada 5 gün tam eğitime başlamıştı. Son haftalarda iller bazında ders saatlerinin azaldığı açıklanırken, sosyal medya üzerinden bir yazı dolaşmaya başladı. İddiaların doğru olup olmadığı sorgulanırken, hangi illerde ders saatlerinin azaldığı araştırılıyor.

Dersler 30 dakika mı olacak?

Sosyal medyada dolaşan yazıya göre, 13 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren:

Tüm okullarımızda ders saati 30 dakika olarak uygulanacaktır.

Normal Eğitim yapan okullarda öğle arası 40 dakika olarak uygulanacaktır.

İkili eğitim öğretim yapan okullarımızda sabahçı grup çıktıktan sonra öğleci grup girinceye kadar mutlaka 30 dakika ara verilecektir.

Ders saatinin kısaltılması sonrası başta liseler olmak üzere normal eğitim yapan kalabalık Okullarımızın öğrenci yoğunluğunu azaltmak amacıyla İKİLİ EĞİTİME geçme talepleri değerlendirilecektir.

Giriş çıkış saatleri vb yeni uygulama doğrultusunda güncellenebilecektir.

Yardımcı hizmetler kadrosunda olup (Şehit Yakınları hariç) memur olarak görevlendirilen personellerin görevlendirmeleri iptal edilecektir.

Bu uygulamaya göre idarecilerimiz planlamalarını gecikmeden yapsınlar.

Not: Resmî yazılar en kısa süre içerisinde okullarımıza ulaştırılacaktır.

Söz konusu ifadelerin yer aldığı bu belge gerçeği yansıtmıyor. Ders süreleri sadece 4 ilde azaltıldı.

Diyarbakır'da ders süreleriyle ilgili yeni bir karar alındı

Yüz yüze eğitimle ilgili son dakika kararı. Salgın tedbirleri altında başlayan yüz yüze eğitimde bir hafta geride kaldı. Okullarda tedbirler sıkı tutuluyor. Diyarbakır'da ders süreleri kısaldı.

İkili eğitim öğretim yapılan tüm okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.

Diyarbakır İl Hıfzısıhha Kurulu, okullardaki koronavirüs tedbirleri gündemiyle toplandı.

Toplantıdan ders süreleriyle ilgili yeni bir karar çıktı. Kurul, ikili eğitim öğretim yapılan okullarda ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdü.

İl genelinde yürürlüğe girecek bu kararla birlikte öğrencilerin kapalı ortamda toplu halde geçireceği süre kısalmış olacak.

Veliler de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararı destekledi.

Bursa'da ders saati süresi 5 dakika azaldı

Bursa Valiliği tüm resmi eğitim öğretim kurumlarında 1 ders saati için sürenin en az 35 dakika olacak şekilde planlama yapılmasını, öğlen aralarına ait sürelerin mümkün olduğunca uzun tutulmasını istedi.

Hatay ve Kırıkkale'de ders süresi 30 dakikaya düşürüldü

Hatay Valiliği, tüm resmi ve okul öncesi kurumlarında ders saatini 40 dakika, diğer resmi ve özel tüm okullarda ise 30 dakika, öğlen arasının normal eğitim yapan kurumlarda 40 dakika, ikili eğitim yapan okullarda ise iki devre arasının 30 dakika olarak belirlendi. Kırıkkale Valiliği ikili eğitime geçen Temel Eğitime bağlı okullarda ders saatlerinin en az 30 dakika, mesleki ve teknik eğitime bağlı liselerde ise ders saatlerinin en az 35 dakika olarak planlamasını istedi.

Sendikalar: 30 dakika uygulamasına geçilmeli

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan “Bakanlık, muallak ifadelerle topu illere atmamalı, çerçevesi net belirlenmiş tasarruflarla Türkiye genelinde uygulama birliğini sağlamalıdır” dedi. Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de “Her gün farklı iller karar alıyor ve ders saatleri 30, 35, 40, 50 dakika arasında değişiyor. MEB uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmalı, geçen eğitim öğretim yılında tecrübe edilen tüm kademelerde 30 dakika uygulamasına geçmelidir” dedi. Eğitim İş Sendikası ise bir açıklama yayınlayarak illere göre ders saati farklılıklarının fırsat eşitliğini zedeleyecek nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ela Tahmaz Gündoğdu, ders sürelerinin 40 dakikayı aşmaması gerektiği görüşünde. Gündoğdu’nun dikkat çektiği bir diğer nokta ise servislerde geçirilen zaman. Bulaşın sadece derslerde olmadığını aktaran Gündoğdu, “Servislerde geçirilen sürenin de 40 dakikayı aşmaması gerekir. Bu nedenle servislerde de az sayıda öğrenci olmalıdır” dedi.