Ders ve ek ders saatleri için flaş karar! Değişti...
05 Mart 2021 Cuma - 10:29 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 10:29
Yeni karar yayımlandı ve bugün resmen değişti. Ders ve ek ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Karara göre ücretli ders görevi alacak olan eğitim görevlilerine tanınan imkan haftada 35 saatten 39 saate yükseltildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslarında değişiklik yapıldı.
Resmi Gazete
'de yayımlanan bu değişiklik ile ücretli ders görevi alacak olan eğitim
görevlilerine tanınan imkan haftada 35 saatten 39 saate yükseltildi.