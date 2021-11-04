Ders saatleri değişecek mi? Ders saatleri 30 dakika mı olacak? Bakan Özer açıkladı!

Okullarda ders saatleri değişecek mi? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Koronavirüsle mücadele döneminde okullarla ilgili merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında anlattı. Okullarda kış ayında salgınla mücadelede alınan tedbirleri tek tek açıklık getiren Bakan Özer, okullarda ders saatleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Özer’in ders saatleri ile ilgili açıklamaları…

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi devam ederken okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili alınan tedbirler de sık sık gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve kış dönemi salgınla mücadelede alınan önlemleri CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında anlattı. Bakan Özer, uzun süredir gündemde olan okullarda ders saatlerinin düşürülmesi ile ilgili olarak da açıklama yaptı. Peki, Ders saatleri değişecek mi? Ders saatleri kaç dakika olacak? Ders saatleri 30 dakika mı olacak? İşte İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren o açıklama…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katıldı. Bakan Özer’in ders saatlerinin düşürülmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Özer’in açıklaması…

DERS SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

“Bizim geliştirdiğimiz sistem merkezi eğitim sistemi değil. Biz illere inisiyatif bıraktık. Öğrenci sayısı fazla sınıflar olabilir. Deprem çalışmalarından dolayı belli okullarda öğrenciler kümelenmiş olabilir. İl milli eğitim müdürlerimizi istediği kadar tasarruf yapabilirler. Gerekirse 40 dakikalık ders süresini 30 dakikaya düşürebilirler. İkili eğitime geçebilirler. Lokal kararlar alabilirler. Ana kurallara bağlı olunarak yerel kurallar alınabilir. Valiliklerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüklerimiz gereken kararları alabilirler.”