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Ders kitapları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderildi

30 Haziran 2020 Salı - 13:09 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 13:13

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.


MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Muazzez Karaçay  İlkokulundaki etkinlikle ders kitaplarını öğrencilerin sıralarına yerleştirdi.
 
Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken  başladıklarını belirten Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim  yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl  haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını  okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz  için hazır hale getirdik." diye konuştu.
 
Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını  ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını  söyledi.
 
Çolak, yeni eğitim öğretim yılın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
 

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