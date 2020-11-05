Dernekte taciz skandalı! Kamplarda...

İstanbul Fatih Ahırkapı sahilinde hizmet veren gönüllü sivil toplum kuruluşu Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) kaptanları ve çalışanlarının, yaşları 15 ila 17 arasında değişen kız öğrencilere cinsel istismar, fiziki ve psikolojik şiddette bulunduğu iddia edildi. Derneğin kamp için Şile'ye götürdüğü öğrencilere, küfürler edip fiziki şiddette bulundukları, çocukların ellerine el bombası ve silah verip tatbikat yaptırdığı, sigara izmariti, yosun ve kumu karıştırıp ekmek arasına koyarak öğrencilere zorla yedirdikleri ileri sürüldü.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, bütün gün aç ve susuz bırakıldıktan sonra soğuk suyun içine atılan öğrencilerden biri, bilincini kaybedip fenalaşırken, kumlara gömdükleri küçük çocukların üstüne çıkıp tekmeledikleri öne sürüldü. Geceleri ise kız öğrencilerin çadırlarına giden bir kaptanın cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GEDDAD 2015'ten bu yana İstanbul 'daki liselerde konferanslar vererek, denizcilik sertifikası vermek üzere yaptıkları kampanyayla kendilerini tanıttı. Yüzlerce öğrenci bu konferanslarla derneğe kayıt oldu. Öğrenciler okul çıkışı dernekte eğitim almaya başladı. Kaptan Umur Z.'nin kızlara uyguladığı taciz, fiziki ve psikolojik mobbing öğrencilerin ailelerine, okudukları okullara veya rehberlik servisine şikayetiyle ortaya çıktı. İDDİALAR ŞOKE ETTİ İddialara göre dernekteki kaptanlar denizci kıyafeti giyerek iç çamaşırlarıyla geziyor, ikinci kaptan Enes Y. de tacizlere göz yumuyordu. İddiaya göre Umur Z.'nin kız arkadaşı Melda G., dernekte küçük bir kızla sevgilisini yakaladı. Umur Z.'nin kendisini zorla öptüğünü Melda'ya anlatmaya çalışan küçük kıza hem fiziksel şiddette bulunuldu hem de dava açmaması için kağıt imzalatıldı.