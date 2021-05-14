14 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 -0.25 EURO 10,2650 -0.05
USD 8,4500 -0.61 ALTIN 499,240 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Dernekte rezalet olay! Hacamat için giden 3 kadın...

Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya), (DHA) |  14 Mayıs 2021 Cuma - 18:05 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 18:05

Sakarya'nın Hendek ilçesinde hacamat yaptırmak için gelen kadınları taciz ettiği iddia edilen dernek başkanı Vedat Gülmez tutuklandı. Dernek binası ise mühürlendi.


Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden 3 kadın, Bayraktepe Mahallesindeki Sevda Gönüllüleri Eğitim Derneğinin başkanlığını yapan Vedat Gülmez'in kendilerini taciz ettiğini öne sürdü. Hacamat yaptırmak için gittikleri dernek binasında tacize uğradıklarını ileri süren kadınların şikayeti üzerine Vedat Gülmez, önceki gün gözaltına alındı.Evli olan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Vedat Gülmez, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Gülmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dernek binası ise mühürlendi.  

ETİKETLER

Sakarya Hendek taciz hacamat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.