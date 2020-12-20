Dernekte rezalet! Dernek sorumlusu dahil 19 kişi basıldı

Konya'da polisin, alkollü ve müzikli eğlence düzenlendiğini belirlediği dernek mühürlenirken, dernek sorumlusunun da aralarında bulunduğu 13 çalışan hakkında yasal işlem başlatıldı. Dernekte müşteri olarak bulunan 19 kişiye de sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

Selçuklu ilçesi Hozorluhan Mahallesi'nde bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde alkollü ve müzikli eğlence düzenlendiği bilgisi üzerine polis harekete geçti. Yapılan baskında, amacı dışında faaliyet gösterdiği belirlenen dernek mühürlenirken, dernek sorumlusu Fahri V. ile iş yerinde çalışan 13 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Dernekte müşteri olarak bulunan 19 kişiye de sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için para cezası uygulandı.