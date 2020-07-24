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Dernek genel kurul toplantılarının ertelenme süresi 31 Ekim'e uzatıldı

AA |  24 Temmuz 2020 Cuma - 20:23 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 20:23

Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 31 Ekim olarak belirlendiği bildirildi.


İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün sosyal  medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dernekler tarafından verilecek bildirim ve  beyannameler ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 31 Ekim  tarihine kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
 

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Dernek genel kurul toplantı İçişleri Bakanlığı
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