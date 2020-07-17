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Dernek binasında kumar oynarken yakalandılar

DHA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 16:48 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 16:48

Eskişehir’de, bir dernek binasında kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde devriye görevi yaparken bir dernek binasında, kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine dernek binasına baskın yapıldı. İskambil kağıtları ile 3 bin 300 ve 100 dolar ele geçirilirken, kumar oynayan 4 kişiye bin 225’şer lira idari para cezası uygulandı.
 
4 kişi arasında yer alan ve dernek başkanı olduğu belirlenen adı açıklanmayan kişi hakkında ayrıca ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ suçundan soruşturma başlatıldı.
 

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Eskişehir dernek kumar
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