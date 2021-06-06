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Dernek binasında basıldılar! Polis biber gazıyla müdahale etti

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 2:06 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 2:06

Kırıkkale'de dernek binasında horoz dövüştürdükleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 69 şüpheliye 431 bin 250 lira ceza uygulandı.


Alınan bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde bir dernekte horoz  dövüştürüldüğü bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve  İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.  Özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştüren kişiler suçüstü yakalandı.  Şüphelilerin ekiplere mukavemet göstermesi üzerine, polis dernektekilere biber  gazıyla müdahale etti.
 
Söz konusu alanda bulunan 69 kişiye kısıtlama kurallarını ihlal  etmekten toplam 431 bin 250 lira ceza kesildi.
 
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen 20 horozun  sahiplerine de ayrıca idari para cezası uygulandı.

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Kırıkkale koronavirüs tedbir
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