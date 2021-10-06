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Dernek başkanı ve eşinden acı haber! 3 gün arayla vefat etti

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA) |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 18:24 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 18:24

Bursa'da İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak (68) ile eşi Ruhiye Bıçak (64), koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 3 gün arayla hayatlarını kaybetti.


Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, pazartesi günü koronavirüs tedavisi gördüğü Gölcükteki bir hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi gören Bıçakın eşi Ruhiye Bıçak da bugün yaşamını yitirdi. Çift, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

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Bursa İznik Engelliler Derneği koronavirüs
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