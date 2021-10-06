Emekli denizaltı astsubayı olan Kıbrıs gazisi ve aynı zamanda İznik Engelliler Derneği Başkanı Erdoğan Bıçak, pazartesi günü koronavirüs tedavisi gördüğü Gölcükteki bir hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi gören Bıçakın eşi Ruhiye Bıçak da bugün yaşamını yitirdi. Çift, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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- Dernek başkanı ve eşinden acı haber! 3 gün arayla vefat etti
Dernek başkanı ve eşinden acı haber! 3 gün arayla vefat etti
Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA) | 06 Ekim 2021 Çarşamba - 18:24 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 18:24