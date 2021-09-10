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Deren Talu ve Baran Tınaz el ele!

Deren Talu ve Baran Tınaz el ele! Akşam saatlerinde baş başa alışverişe çıkıp el ele yürüyen Deren Talu ve Baran Tınaz çiftinin ilk durağı, meydan katında bulunan mağazalar oldu.
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