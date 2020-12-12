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Dere taştı! Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı

AA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 21:04 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 21:04

Aydın'ın Söke ilçesinde derenin taşması sonucu Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapandı.


İlçede gün boyu etkisini sürdüren sağanak dolayısıyla Yenidoğan Deresi  taştı.
 
Derenin taşmasıyla yol, Milas yönüne ulaşıma kapandı. Sürücüler,  Güllübahçe Mahallesi'ndeki alternatif yola yönlendirildi.
 
Yolda bir tır, sel suların getirdiği çamura saplandı.
 
Söke Kaymakamı Soner Zeybek bölgeye giderek incelemede bulundu.
 
Zeybek, akşam saatlerinde sağanağın etkili olduğunu belirterek, "DSİ  ve Karayolları yetkililerine haber verdik. Tabii ciddi bir yağış oldu. Savuca ve  Yenidoğan derelerinde taşmalar söz konusu. Umarım en kısa sürede hem yolu açmış  oluruz hem de dereleri temizlemiş oluruz." dedi.
 
Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan Mümin Bulut da uzun bir aradan sonra  ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını belirtti.
 

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Söke Aydın Milas
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