Depremzedelere neden alüminyum yapılır? Alüminyum termal battaniye mi, termal battaniyenin özellikleri…

İzmir'deki depremin üzerinden 91 saat sonra yeni bir mucize geldi. Ayda bebek depremden 91 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı. 2 gün önce İdil’in, dün Elif’in ve bugün de Ayda’nın arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından, alüminyuma sarılması birçok kişinin dikkatini çekti. Depremzedelere neden alüminyum yapılır, sorusu aranmaya başlarken termal battaniye de depremzedelerin kurtarılması anında çokça bahsedilmesi nedeniyle merak edilen konular arasına girdi. İşte detaylar

Depremden kurtarılma anları ekran başındakiler tarafından büyük mutlulukla izlenirken, depremden çıkan insanlara alüminyum sarılması TV başındaki izleyenlerin dikkati kaçmadı. Aram motorlarına yönelen vatandaşlar, ‘’Depremzedelere neden alüminyum yapılır?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Alüminyum termal battaniye mi? Termal battaniye nedir, özellikleri nelerdir?

DEPREMZEDELERE NEDEN ALÜMİNYUM YAPILIR?

Alüminyum aslında acil durum battaniyesi olarak da bilinen termal battaniyedir. Enkaz altında uzun saatler kalındığı için düşen vücut ısının sabit tutulmasını sağlar. Böylece Afetzede ve kazazedelerin vücut ısısını dengede tutarak fizyolojik iyileşmenin gerçekleşmesini sağlanır.

Su ve rüzgarı geçirmeyen, dayanıklı malzemelerden üretilen acil durum battaniyelerin iki ayrı yüzeyi bulunur. Battaniyelerin bir yüzeyi hava geçirmeme özelliğiyle güneş koruması sağlar ve vücudu serin tutar. Diğer yüzeyse ısıyı hapsederek vücudun sıcak kalmasını sağlar. Böylece vücut ısısının hızlı bir şekilde düşmesi, yani “hipotermi” engellenmiş olur.

İlk yardım anında yaygın olarak kullanılan termal battaniye, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde ilk yardım ekiplerinin en temel malzemelerinden biridir.