Depremde yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? İşte hayat kurtaran yaşam üçgeni!

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından herkes deprem anında yapılması gerekenleri araştırıyor. Enkazdan, önce Elif sonrasında da Ayla bebeğin yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalması yaşam üçgeninin nasıl oluşturulacağını konusunu da gündeme getirdi. Peki, Depremde yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Depremde yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Hayat üçgeni nasıl yapılır? İşte depremde hayat kurtaran yaşam üçgeni!

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz çalışmaları da devam ediyor. Enkazdan gelen mucize haberleri de milyolar tarafından dikkatle takip ediliyor. Önce Elif sonrasında da Ayla bebeğin kurtuluşu pek çok kişi için mucize oldu. Hem Elif hem de Ayla'nın depremde oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalması, yaşam üçgeni ile ilgili bilgilerin araştırılmasına neden oldu. Peki, Depremde yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Depremde yaşam üçgeni nasıl oluşturulur? Hayat üçgeni nasıl yapılır? İşte depremde hayat kurtaran yaşam üçgeni!

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Genelde afetzedeler arama kurtarma ekipleri tarafından, enkazda bulunan boşluklardan canlı olarak çıkarılır. Hayatta kalmak için yeterli büyüklükteki bu boşluklara “hayat üçgeni” de denir. Hayat üçgeni, deprem anında uygulanabildiği durumda enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biri. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.

Genellikle dirençli bir eşya tarafından, çöken yapısal unsurların desteklenmesiyle oluşur. Bu nedenle, bu tür eşyaların etrafı güvenli olabilecek yerlerdir. Dolayısıyla bu tür yerlerde çöküp kapanarak, koruyucu bir pozisyon alınabilir. Bununla birlikte yapıların çökme şeklinin önceden tahmin edilmesi mümkün olmadığından, yaşam üçgeninin nasıl oluşacağını kestirmek zordur. Ayrıca binanın çökme ihtimali olduğu düşünülüyorsa, en kısa zamanda güvenli bir binaya taşınmak doğru bir tedbir olacaktır.

Bireylerin deprem sırasında sağduyulu davranarak çevrelerini doğru değerlendirmeleri önemlidir. Bunun için, en fazla korunma imkânı tanıyan, tercihen yaşam üçgeni oluşturabilecek bir yerde hedef küçültüp yere yaklaşarak başı korumak, diğer adıyla Çök Kapan Tutun hareketini yapmak, yaralanma ve ölümlerden büyük ölçüde koruyacaktır.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Deprem anında bina içindeyseniz; kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

- Balkona çıkılmamalıdır.

- Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

- Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

- Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

- Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

- Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

- Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

- Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

- Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

- Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.