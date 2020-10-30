Depremde can kaybı var mı? İzmir'de kaç binada hasar var? İzmir'de şiddetli deprem!

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Peki, Depremde can kaybı var mı? İzmir'de kaç binada hasar var? İşte İzmir depremi ile ilgili son bilgiler...

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar depreminin ardından Ege Denizi'nde 6 art çı sarsıntı oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila 4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.

DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir." bilgisini verdi. Bakan Soylu, Twitter 'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Denizli, Manisa, Balıkesir, "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak Aydın ve Muğla ’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD 'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." açıklamasını yaptı.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ!

Ege Denizi'ndeki deprem İstanbul 'da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı. Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi. Depremin İstanbul'da da hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!