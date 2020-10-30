30 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.105 -1.95 EURO 9,7810 1.03
USD 8,3680 0.96 ALTIN 508,110 2.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Depremde can kaybı var mı? İzmir'de kaç binada hasar var? İzmir'de şiddetli deprem!

30 Ekim 2020 Cuma - 16:08 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 16:08

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 6 artçı sarsıntı kaydedildi. Peki, Depremde can kaybı var mı? İzmir'de kaç binada hasar var? İşte İzmir depremi ile ilgili son bilgiler...


İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar depreminin ardından Ege Denizi'nde 6 artçı sarsıntı oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, Seferihisar açıkları Ege Denizi'nde 14.51'de meydana gelen  6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 15.01 itibarıyla büyüklükleri 4,1 ila  4,8 arasında değişen 6 artçı sarsıntı yaşandı.
 
 
DEPREMDE CAN KAYBI VAR MI? 
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Seferihisar  açıklarındaki depreme ilişkin "Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina  yıkılma ihbarı geldi. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam  etmektedir." bilgisini verdi. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
 
"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı  geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında  ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama  ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun." 
 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Bornova  ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da  vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu.  Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm  ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde  saracağız." açıklamasını yaptı. 
 
İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ!
 
Ege Denizi'ndeki deprem İstanbul'da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.  Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen  6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi. Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı  çıktı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan  bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem  meydana gelmiştir." denildi. Depremin İstanbul'da da hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem  İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir  olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem  hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.
 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir  olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında,  "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar  görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş  olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA! 
 
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, canlı yayında depremin ardından açıkta avlanan balıkçılardan haber alamadıklarını açıkladı. NTV Canlı yayınına bağlanan Yetişkin, can kaybı olabileceğine yönelik açıklama yaptı.  
 
KIZILAY KAN MERKEZİ YIKILDI
 
İzmir'in Bayraklı İlçesinde kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. En Fazla yıkımın altında yaşandığı ilçede enkaz altında kalan vatandaşlar var.
 
VATANDAŞLAR, DIŞARIDA BEKLİYOR
 
İzmirin Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. Bazı binaların yıkıldığı kentte, vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.
 
TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
 
Bu arada depremin ardından kent merkezinde iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, operatörlerdeki yoğunluk nedeniyle yakınlarına ulaşamayınca, tedirgin olup yollara düştü. Bu nedenle kent merkezindeki yollarda trafik yoğunluğu oluştu.
 
 
 

ETİKETLER

Depremde can kaybı İzmir deprem son gelişmeler enkazdan çıkarılanlar zmir'de kaç bina yıkıldı zmir'de kaç binada hasar var Depremde can kaybı var mı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.