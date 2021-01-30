Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 7,5 olan deprem vergisi yüzde 10'a oldu. Zam kararı Resmî Gazete'de yayımlandı. Deprem vergisi nedir? Deprem vergisi ÖİV ne zaman başladı?

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) yüzde 7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı yüzde 10 oldu. Resmi Gazete'de yer alan kararda "6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) bentlerindeki oranların yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğü konulmasına, mezkûr maddenin yedinci fıkrası gereği karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Deprem vergisi nedir, ne zaman başladı?

Ülkemizde 1999 yılında meydana gelen iki büyük depremin ardından alınan özel iletişim vergisi, Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu Kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon alt yapısı kurup işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan işletmecilerin her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri ve diğer telekomünikasyon hizmetleri üzerinden alınan bir vergi türüdür.