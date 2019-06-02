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Deprem uzmanından Sakarya depremi sonrası açıklama

DHA |  02 Haziran 2019 Pazar - 21:59 | Son Güncelleme : 02 06 2019 - 22:13

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, bugün Sakarya'nın Hendek İlçesinde kaydedilen depremin olası Marmara Depremi için yer, büyüklük ve oluşum karakteri açısından öncü olmadığını söyledi.


Depremi değerlendiren Dr. Gündoğdu, bu sarsıntının Düzce ve Gölcük depremlerinden sonra bölgede oluşan Olağan depremlerden biri olduğunu belirterek, "Bugünkü deprem normal bir olay. Ancak, bölgede daha önceki depremleri yaşayan halk doğal olarak korkup ev veya bulundukları binalardan kaçmışlar. Kısa süre sonra evlerine dönmüşlerdir. Bu bir öncü deprem niteliğinde değil. Öncü deprem daha küçük depremlerin arkasından gelir. Bir seri yapması lazım. O nedenle bölgedeki depremlerden biri olarak değerlendiriyoruz. 4.6 veya 4.7 büyüklüğündeki bu deprem, olası Marmara Depremi için hem yer, hem büyüklük hem de oluşum karakteri açısından öncü değil." dedi.

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