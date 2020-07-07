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Deprem uzmanından korkutan İstanbul depremi açıklaması

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 19:55 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 19:55

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var. Biz bunu hep söylüyoruz. Bunu bilelim bununla yaşamayı öğrenelim." dedi.


Prof. Dr. Özener, Bakırköy Belediyesi tarafından Tarık Akan Kültür  Merkezi'nde düzenlenen ''Beklenen İstanbul Depremi ve Bakırköy'e Etkileri''  panelinde yaptığı konuşmada, depremin durdurulamayacağını ama depremin zararının  azaltılabileceğini söyledi.
 
Depremin nerede, ne büyüklükte olacağını bildiklerini belirten Özener,  "Ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Marmara Denizi'nde bir deprem olursa 7,2'lik  bir  enerji var. Biz bunu hep söylüyoruz. Bunu bilelim bununla yaşamayı  öğrenelim." diye konuştu.
 
Prof. Dr. Özener, Türkiye'nin her yerinde diri faylar olduğunu  anlatarak, şunları kaydetti:
 
"Türkiye'de 500'den fazla fay var. Türkiye'nin herhangi bir yerinde  bir  deprem olması bizim için sürpriz olmasın.  Depreme karşı algımız,  hassasiyetimiz arttı. Türkiye'deki depremleri 450 sensörle izliyoruz. Biz bu  depremleri yaşayacağız ama bunları yaşarken psikolojimizi bozmayalım. Yarın  deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmamız lazım.  Burada en büyük görev karar  vericilere düşüyor. Kentsel dönüşüm çok önemli. Kentsel dönüşüm de bir binayı  yıkıp yerine yenisinin yapılması değil, transfer alanlarının yapılması, kötü  zemin ve kötü bina stoku olan yerlerin tamamen yıkılıp yerine güncel  teknolojilerle bina yapılması veya oraları tamamen terk edip farklı yerlere yapı  yaparak yerleşmemiz lazım."
 
 "Depremin zararı azaltılabilir"
 
Türkiye'de birçok şehir hastanesi yapıldığına işaret eden Özener,  "Hepsinde sismik izolatörler kullanılıyor. Yani depremin şiddetini binaya  yansıtmıyorsunuz. Bunların uygulaması var ve bu teknolojiyi uygulamamız lazım.  Depremi engelleme şansımız yok ama risklerini deprem zararından azaltabiliriz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Özener, bir katılımcının "Kanal İstanbul'un depreme etkisi olur mu?"  sorusuna, "Kanal İstanbul'un yapılması beklenen Marmara depremini öne çekmesi  gibi bir şey söz konusu değil. Depremden sonra oluşabilecek zararları artırmıyor  ama orada yol açabilir. Yani deprem olduktan sonra olacak tsunaminin, belki  heyelanların zararı olabilir o bölge için. Yoksa direkt inşaat olarak  yapılmasının depremi tetiklemesi söz konusu değil." diye cevap verdi.
 
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da belediye olarak İstanbul  ve Türkiye'nin deprem gerçeğini bildiklerini ifade etti. Bakırköy'ün İstanbul'un  en eski ilçelerinden biri olduğunu belirten Kerimoğlu, şunları söyledi:
 
"Bakırköy'ün deprem kuşağının merkezine yakın olması nedeniyle en çok  etkilenecek ilçelerden  biri olduğunun farkındayız. Bu konuyla ilgili  belediye  olarak ciddi çalışmalar yaptık. İBB ve 2004 yılında İTÜ çalışmalarıyla  Bakırköy'deki yapı stokunun yaklaşık yüzde 55-60'ının orta ve ağır hasara yol  açabilecek düzeyde olduğunu tespit ettik. Geçenlerde  İBB'nin yaptığı simülasyon  çalışmasında Bakırköy özelinde de binalarımızın yüzde 60-65'inin orta hafif,   yaklaşık yüzde 20'sinin de ağır ve çok ağır hasar göreceğini çalışmadan öğrendik.  Biz de uzun yıllardan  beri depreme yönelik hazırlıklarımızı belediye  olarak,  sivil toplum örgütleriyle eş güdüm çerçevesinde yapıyoruz."
 

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Boğaziçi Üniversitesi Deprem Haluk Özener
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