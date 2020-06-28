Deprem uzmanından korkutan açıklama: Büyük deprem bekliyoruz

Muğla'da 5.2 büyüklüğünde depremin ardından deprem uzmanları Prof. Dr. Süleyman Pampal ve Prof. Dr. Şükrü Ersoy çok önemli uyarılarda bulundu.

NEDEN BU KADAR ÇOK SALLANIYORUZ?

Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın konuşması şöyle;

Türkiye'nin zaten aktivitesi çok yüksek. Bazen böyle bir zaman aralığında oldukça fazla deprem olabilir. Zaman zaman bu sıklık azalabilir ama genel anlamda Türkiye'nin aktivitesi böyle. Türkiye'de o kadar çok fay sistemi var ki... İşte Kuzey Anadolu fayının üzerinde geçen haftalarda Yedisu yani Karlıova-Erzincan arasındaki birtakım faylarda, Yedisu fayı kırılmadı, o kırılırsa daha büyük yıkıcı deprem bekliyoruz. Ama Kargapazar-Elmalı fayları kırıldı. Bu Kuzey Anadolu fayının üzerindeydi. Daha Doğuda Van Özalp'da civarında meydana geldi. O daha farklı bir deprem.