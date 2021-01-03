Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür haritada gösterdi ve açıkladı

Görür Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kalaba’da 4,2 deprem oldu. Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz. Sevgiyle.
Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kalaba’da 4,2 deprem oldu. Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz. Sevgiyle pic.twitter.com/eQZbVdq45S— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 3, 2021