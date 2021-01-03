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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür haritada gösterdi ve açıkladı

03 Ocak 2021 Pazar - 20:30 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 20:30

Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür Twitter'da açıklama yaptı. Görür, "Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz" dedi.


Görür Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kalaba’da 4,2 deprem oldu. Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz. Sevgiyle.
 

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Elazığ Prof. Dr. Naci Görür artçı deprem
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