Deprem uzmanı Naci Görür açıkladı: Büyük bir deprem bekliyoruz

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 15,51 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD yaptığı açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

'BÜYÜK BİR DEPREM BEKLİYORUZ'

Deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür 'sıkıntılı bölge' diyerek şu ifadeleri kullandı: Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz.