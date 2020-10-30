- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Deprem toplanma alanları: İllere ve ilçelere göre AFAD acil toplanma yeri - alanları sorgulama
Deprem toplanma alanları: İllere ve ilçelere göre AFAD acil toplanma yeri - alanları sorgulama
30 Ekim 2020 Cuma - 17:39 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 17:39
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde depremin meydana gelmesi, deprem konusunun önemini bir kez daha gösterdi. İzmir'in Seferihisar açıklarında olan 6,6'lık depremin ardından İzmir'İn Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaptığı açıklamada 6 binanın yıkıldığını söyledi. Öte yandan İzmir'deki depremde 4 kişi yaşamını yitirdiği, 152 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Depremin etkisi devam ederken, deprem toplanma alanları bir kez daha gündeme geldi. İşte AFAD deprem toplanma alanları...
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem nedeniyle bazı evlerin yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü. İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yaklaşık 15 saniye sürdüğü belirtildi. İzmir'in Seferihisar açıklarında olan 6,6'lık depremin ardından, deprem toplanma alanları araştırılmaya başlandı.
AFAD TOPLANMA ALANI SORGULAMA
Bir afet sırasında toplanılmaya uygun güvenli alanlar araştırılmaya başlandı. AFAD, İzmir'in tüm ilçelerindeki deprem toplanma alanlarını internet sitesinden yayınlıyor.
AFAD ACİL TOPLANMA ALANI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ