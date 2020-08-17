Deprem testi ne kadar? Deprem testi nasıl yapılır? Deprem Risk Testi ile ilgili bilmeniz gerekenler

Bugün 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminin yıldönümü. Türkiye'yi derinden yaralayan depremin acısı ilk günkü gibi taze. Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan Marmara Depremi Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçti. 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Marmara depreminin yıldönümünde uzmanlar deprem öncesi alınacak önlemler ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Marmara depreminin yıldönümünde de herkesin aklında oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığı sorusu var. Bu sorunun yanıtı deprem güvenlik testinde. Kolanlardan alınan örnekler değerlendiriliyor. Binanın yapısı ve zemini de değerlendirmeye alınıp sonuca ulaşılıyor. Peki, Deprem testi ne kadar? Deprem testi nasıl yapılır? Deprem Güvenlik Testi ile ilgili bilmeniz gerekenler...

17 Ağustos gecesi herkesin aklında. 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara depreminin yıldönümünde acılar hala taze. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de merkez üssü Kocaeli 'nin Gölcük ilçesi olan ve yaklaşık 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki depremin üzerinden 21 yıl geçti. deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. 17 Ağustos depreminin yıldönümünde uzmanlar deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında uyarıyor. Son aylarda yaşanan depremlerin ardından herkesin aklında oturduğu binanın depreme dayanıklı olup olmadığı sorusu var. Binanın depreme dayanıklı olup olmadığı deprem güvenlik testiyle ölçülebiliyor. Peki, Deprem testi ne kadar? Deprem testi nasıl yapılır? Deprem Güvenlik Testi ile ilgili mutlaka bilmeniz gerekenler...

EVİM DEPREME DAYANIKLI MI?

Deprem yönetmeliğine göre, bir evin depreme dayanıklı olup olmadığını belirleyen ilk şey binanın yaşının kontrol edilmesidir. 1999 yılında yaşanan büyük Marmara depremi sonrasında devlet tarafından oluşturulan yeni deprem yönetmeliğine bağlı bir şekilde inşa edilen yapılar daha yüksek sağlamlık gösteriyor. Eski dönemlerde inşa edilmiş yapılar yani deprem yönetmeliğinden önce yapılan yapılara göre daha riskli konumdadır. Binanın yaşı arttıkça, depreme karşı direniş gücü o kadar azalıyor.

Bir binanın depreme karşı dayanıklı olduğunu gösteren, öncelikle nem çekmemesi ve su gibi yıkıcı etkisi bulunan etmenlere karşı korunmuş olmasıdır. Bu da binalara su yalıtımı sağlanması sayesinde elde edilir. Evin dayanıklılığını gösteren unsurlardan biri de dış cephesinde çatlaklar ve bozukluklar görülmüyor olmasıdır. Dış cephe sağlamlığı aynı zamanda resmî kurumlarla da ispat edilmiş olmalıdır.

Yönetmeliğe bağlı denetimlerin gerçekleştirilmesi ile birlikte binanın inşa edildiği zemin dayanıklılığı ölçüldüğünden, binanın inşa edilmesi sırasında bulunduğu zemine göre uygun temel koşullarının oluşturulur. Uygun koşul oluşturulamıyorsa bozuk bir zemin üzerinde binanın inşa edilmesine izin verilmez.

DEPREME DAYANIKLILIK RAPORU NASIL ALINIR?

Binaya deprem dayanıklılık raporu almak için Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık gibi resmî kurumlara başvurmak veya özel bir şirketle anlaşmak gerekmektedir.

Belediye tarafından gönderilen teknik elemanlar gözle bir inceleme yapar, ağır hasar tespit ederse tahliye kararı verir.

Ağır hasar olmadığı bir durumda depreme dayanıklılık raporu alabilmek için binanın teknik üniversiteler, İnşaat Mühendisleri Odası veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış yapı denetim firmalara başvurmak gerekir.

Binaya bir ekip gidiyor. Binadan numuneler alınıyor. Bu numuneler binanın en sağlam olması gereken yerden yani kolonundan alınıyor. Deprem testi yapılan laboratuvarlarda kolondan alınan örneklerin kaç tonluk bir basınca dayanıklı olup olmadığı ölçülüyor.