Deprem sonrası en kritik saatler! Ölü sayısı yükseliyor
DHA | 03 Kasım 2020 Salı - 7:28 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 8:17
AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 98'e yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam 1401 artçı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 100 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde ölü ve yaralı sayıyı yükseliyor.
AFAD, İzmir
'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 98'e yükseldiğini bildirdi. Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 44 art
çı olmak üzere, toplam 1401 artçı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 100 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.