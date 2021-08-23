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Deprem sigortası ile ilgili flaş gelişme!

AA |  23 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:20 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 15:20

Deprem sigortası ile ilgili kritik gelişme! Hepsini kapsayacak. Çalışmalar başladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesi ve bütüncül bir zorunlu doğal afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmalara başlandığı bildirildi.


SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, geçen aylarda Türkiye'de meydana  gelen sel felaketleri zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilmesini  gündeme getirdi. Bu çerçevede, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından  sunulan ve deprem riskine karşı teminat sağlayan zorunlu deprem sigortasının  kapsamının genişletilmesi planlanırken, bu yöndeki çalışmaların ilgili tüm kurum  ve kuruluşların görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak en kısa sürede  tamamlanması hedefleniyor.
 
Açıklamaya göre, Türkiye'de zorunlu deprem sigortası teminatı 6305  sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereği münhasıran DASK tarafından veriliyor. Aynı  kanun gereği, sigorta şirketlerince teminat verilememesi durumunda deprem, sel,  yer kayması, fırtına, dolu, don, çığ düşmesi ve benzeri doğal afetler için de  DASK tarafından sigorta veya reasürans teminatı verilebiliyor. DASK tarafından bu  teminatların hangilerinin verileceği hususu ise Cumhurbaşkanı tarafından  belirleniyor.
 
İklim değişiklikleri ile birlikte dünyayı etkisi altına alan ve  gelecek yıllarda artan bir ivmeyle devam etmesi beklenen doğal afetlerin sebep  olduğu ve olacağı ekonomik kayıpların kurumlar özelinde nihai çözüme  kavuşturulması beklenememekle birlikte bütüncül bir politika ile hareket  edildiğinde, bu kayıpların en aza indirilmesinde sigorta büyük rol oynuyor. Bu  anlamda DASK, sigortalıların tek başlarına karşılayamayacakları zararları havuz  yapılanması aracılığıyla bireyler arasında paylaştırırken, katastrofik risklerin  doğurduğu zararları en aza indirmede kritik bir rol üstleniyor.
 
SEDDK yetkilileri, geçen aylarda Türkiye'de meydana gelen sel  felaketlerinin, DASK bünyesine dahil edilebilecek diğer doğal afet türlerinin  neler olabileceği konusunu da gündeme getirdiğini, bu anlamda kamu yararı  gözetilerek başta sel olmak üzere diğer doğal afet türlerinin de ek teminat olmak  üzere zorunlu deprem sigortasına entegre edilmesi ile bütüncül bir zorunlu doğal  afet sigortasının tasarımına ilişkin çalışmaların başlatıldığını ve mümkün olan  en kısa sürede tamamlanmasının planladığını belirtiyor.

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