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Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Son depremler listesi

28 Haziran 2020 Pazar - 21:20 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 21:36

Az önce gelen son dakika bilgisine göre Merkez üssü Muğla'nın Marmaris İlçesi olan 5,2'lik deprem meydana geldi. Deprem Marmaris ve çevre illerde hissedildi. Pek çok vatandaşta internette Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorularını araştırıyor. İşte son depremler listesi...


Merkez üssü Muğla'nın Marmaris İlçesi olan 5,2'lik deprem meydana geldi. Pek çok kişi de Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorularını araştırıyor. İşte 28 Haziran son depremler listesi...
 
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde  deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan  5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
 
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
 

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