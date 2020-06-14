Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Deprem anında nasıl davranmalıyız? İşte 14 Haziran son depremler listesi

Genel son dakika bilgisine göre, Bingöl'de şiddetli deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Bu haberin ardından depremle ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Bir karakolda gözetleme kulesi yıkıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok" açıklamasını yaptı.
JANDARMA KULESİ YIKILDI
İçişleri Bakanı Soylu: Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.
Kandilli Rasathanesi, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREMKAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) https://t.co/VWB0A4T1dG— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2020
14.06.2020, 18:09:14 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
AFAD DEPREM BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5,7 OLARAK BİLDİRDİ
AFAD da, Saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
ACİL DURUM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER
* İçme suyu
* Dayanıklı yiyecek
* İlk yardım seti
* Battaniye
* Yedek giysi
* Pilli radyo ve yedek pil
* El feneri
* Düdük
* Kibrit/çakmak
* (Varsa) kullanılan ilaçlar
* Nakit para
* Kalem-kağıt
* Bebekler için mama, bebek bezi, biberon
* Pasaport ve doktor kayıtları
* Diğer önemli poliçeler
* Önemli telefon numaraları
* Eşya listesi
DEPREME HAZIR OLMAK
1- Deprem olasılığını aileniz ve yakınlarınızla konuşun, bilgilendirin. Bilgilenmek korku ve paniğin önüne geçer.
2- Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapabileceğinize dair acil durum planı yapın. Unutmayın, en basit plan bile plansızlıktan iyidir.
3- Mutlaka bir acil durum çantası hazırlayın.
4- Deprem, yakınlarınızla ayrı olduğunuz bir anda meydana gelebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda nerede, nasıl buluşacağınızı saptayın.
5- Yaşam alanlarınızı tanıyın.
6- Bulunduğunuz mahalledebir afetten sonra hizmet alabileceğiniz (sağlık, barınma, güvenlik gbi) noktaları öğrenin.
7- Evinizdeki yüksek, ağır eşyaları duvara sabitleyin. Düşmeleri halinde zarar görmenize neden olabilecek nesneleri (avize,tabak,bardak vb) saptayın ve önlem alın.
8- Yangına ve gaz zehirlenmelerine karşı ısıtıcıları ve varsa ısıtıcı baca borularını sabitleyin.
9- Olası kayıplarınızı karşılayabilmek için kendinizi, ailenizi, evinizi, iş yerinizi ve eşyalarınızı sigortalayın.
DEPREM ANINDA NASIL DAVRANMALIYIZ?
1- Sakin kalmaya çalışın ve çevrenizdekilerin de sakin kalmasına yardımcı olun.
2- Mümkün olduğunca hareket etmeyin ve yer değiştirmeye çalışmayın.
3- Bir binanın içindeyseniz merdivenlerden, asansörden ve balkonlardan uzak durun. Pencerelere yaklaşmayın (camlar kırılıp savrulabilir)
4- Binanız deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış ve eşyalarınız sabitlenmişse YAT-KORUN-TUTUN uygulamasını yapın (Yere yan yatın, ayaklarınızı karnınıza çekin, üstte bulunan elinizle başınızı koruyun, altta kalan elinizle de yanına yattığınız eşyaya tutunun. Bu hareketi masa gibi bir eşyanın altına girerek de yapabilirsiniz)
5- Deprem anında dışardaysanız bina, üst geçiti köprü gibi yapılardan, direklerden, ağaçlardan, elektirik hatlarından uzak durmaya çalışın.
DEPREM SONRASI YAPILMASI GEREKENLER
1- Hazırlamış olduğunuz acil durum çantanızı alın ve evi terk edin.
2- Binadan çıkarken doğalgaz kaçağı yoksa; önce doğalgaz vanasını, sonra elektirik şalterini ve en son su vanasını kapatın. Doğalgaz kaçağı varsa elektirik düğmeleri ve şalterine dokunmayın. Elektirik düğmeleri açıksa açık, kapalıysa kapalı kalmalıdır. Aydınlatma amacıyla kıvılcım çıkarabilecek aletler, kibrit, çakmak kullanmayın.
3- Artçı depremler olağandır. Artçı depremleri hissettiğinizde YAT-KORUN-TUTUN uygulamasını yapın
4- Hasar görmüş binalardan uzak durun. Yetkililer tehlike olmadığını söyleyene kadar binalara girmeyin.
5- Yaşamsal önem taşımadığı sürece telefonunuzu kullanmayın, hatları meşgul etmeyin. Teyidsiz bilgileri sosyal medyada paylaşmayın.
6- Yetkililer izin verdikten sonra binaya girmeden önce doğalgaz ve elektirik sistemlerini uzman kişilere kontrol ettirin.
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI