Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Deprem anında nasıl davranmalıyız? İşte 14 Haziran son depremler listesi

ACİL DURUM ÇANTASINDA BULUNMASI GEREKENLER * İçme suyu * Dayanıklı yiyecek * İlk yardım seti * Battaniye * Yedek giysi * Pilli radyo ve yedek pil * El feneri * Düdük * Kibrit/çakmak * (Varsa) kullanılan ilaçlar * Nakit para * Kalem-kağıt * Bebekler için mama, bebek bezi, biberon * Pasaport ve doktor kayıtları * Diğer önemli poliçeler * Önemli telefon numaraları * Eşya listesi DEPREME HAZIR OLMAK 1- Deprem olasılığını aileniz ve yakınlarınızla konuşun, bilgilendirin. Bilgilenmek korku ve paniğin önüne geçer. 2- Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapabileceğinize dair acil durum planı yapın. Unutmayın, en basit plan bile plansızlıktan iyidir. 3- Mutlaka bir acil durum çantası hazırlayın. 4- Deprem, yakınlarınızla ayrı olduğunuz bir anda meydana gelebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda nerede, nasıl buluşacağınızı saptayın. 5- Yaşam alanlarınızı tanıyın. 6- Bulunduğunuz mahalledebir afetten sonra hizmet alabileceğiniz (sağlık, barınma, güvenlik gbi) noktaları öğrenin. 7- Evinizdeki yüksek, ağır eşyaları duvara sabitleyin. Düşmeleri halinde zarar görmenize neden olabilecek nesneleri (avize,tabak,bardak vb) saptayın ve önlem alın. 8- Yangına ve gaz zehirlenmelerine karşı ısıtıcıları ve varsa ısıtıcı baca borularını sabitleyin. 9- Olası kayıplarınızı karşılayabilmek için kendinizi, ailenizi, evinizi, iş yerinizi ve eşyalarınızı sigortalayın.

DEPREM ANINDA NASIL DAVRANMALIYIZ?

1- Sakin kalmaya çalışın ve çevrenizdekilerin de sakin kalmasına yardımcı olun.

2- Mümkün olduğunca hareket etmeyin ve yer değiştirmeye çalışmayın.

3- Bir binanın içindeyseniz merdivenlerden, asansörden ve balkonlardan uzak durun. Pencerelere yaklaşmayın (camlar kırılıp savrulabilir)

4- Binanız deprem yönetmeliklerine uygun yapılmış ve eşyalarınız sabitlenmişse YAT-KORUN-TUTUN uygulamasını yapın (Yere yan yatın, ayaklarınızı karnınıza çekin, üstte bulunan elinizle başınızı koruyun, altta kalan elinizle de yanına yattığınız eşyaya tutunun. Bu hareketi masa gibi bir eşyanın altına girerek de yapabilirsiniz)

5- Deprem anında dışardaysanız bina, üst geçiti köprü gibi yapılardan, direklerden, ağaçlardan, elektirik hatlarından uzak durmaya çalışın.