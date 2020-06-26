Deprem mi oldu? Ege’de Aydın, Manisa ve Muğla’da kaç şiddetinde deprem oldu?

Ege Bölgesi'nde yaşanan deprem büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Merkez üssü Manisa olan depremin İzmir, Balıkesir, Bursa ve Aydın'da da hissedilmesi nedeniyle bölgedeki vatandaşlar, 'deprem mi oldu, deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Türkiye son günlerde farkı şehirlerden gelen deprem haberlerine yenisi eklendi. Depremi bu kez Ege Bölgesi'ni sarstı. Saat 10.21 sularında İzmir ve çevre illerden hissedilen depremin, büyüklüğünü AFAD 5.5 olarak açıkladı. Depremin Manisa'nın Saruhan ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan açıklama

"5.5'lik deprem geniş bir alanda hissedilmişti. Bir hasar ortaya getirmiş olabilir, bilgiler çok taze. 5'i geçen depremden sonra kaygı duyuyoruz. Bölgede çok sayıda fay var. Tüm yerleşim yeri bunu hisseder. Batı Anadolu çok sayıda depremleri olan 6,5-7'lik depremler verebilen faylarla dolu. Bunlara ilişkin depremler meydana geliyor."

MANİSA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, CNN TÜRK canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu:"Valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok. Dış mahallelerde de araştırmalar devam ediyor. Şuanda hasar olup olmadığına yönelik araştırmalarımız devam ediyor. İlk etapta herhangi bir hasar varsa hemen ona göre afet planlarımıza göre harekete geçilecek."

VAN DEPREMİNDE SON DURUM

AFAD'dan yapılan açıklamada, Van'da saat 13.03'te meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından üç ilçeye, AFAD Van'dan 18 arama kurtarma personeli ve 1 arama köpeği sevk edildi.

Merkez üssü Van'ın Özalp ilçesi olarak açıklanan ancak daha sonra Saray ilçesi olarak değiştirilen 5,4 büyüklüğündeki depremde 5 ev ve bazı hayvan barınaklarının yıkıldığı, 7 evde ise hasar oluştuğu bildirildi.

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN