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Deprem kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü? İzmir'de deprem İstanbul da hissedildi!

30 Ekim 2020 Cuma - 15:19 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 15:19

Deprem kaç şiddetinde oldu, ne kadar sürdü? İzmir'in Seferihisar ilçesi karşısındaki Sisam adası açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'ne kadar hissedildi. İşte İzmir depreminin detayları...


İzmir ve İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde depremin Seferihisar karşısındaki Sisam adası açıklarında olduğu ve 6,6 büyüklüğünde olduğu açıklandı. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi.

SİSAM ADASI’NDA DEPREM

Seferihisar’da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD’ın verdiği bilgiye göre Ege denizi merkez üssü. Ege Denizi’nin 16.5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM NE KADAR SÜRDÜ?

Depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtildi.

 

 

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