Deprem kuşağında bulunan Türkiye İzmir’de yaşanan 6.9 şiddetinki depremle sarsıldı. Depremin ortaya çıkardığı bilançonun sebebi ise binaların dayanıklılığının düşük seviyede olmasıydı. Binaların uygun bir şekilde yapılmaması, yapımının eski olması depren izlolatörü konunun yeniden konuşulmasına neden oldu. Peki, Deprem izolatörü nedir, ne işe yarar? Deprem izolatörü fiyatı ne kadar?

İzmir depreminin etkisi hala devam ediyor, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya devam ediyor. İzmir’de çöken binalar ‘’deprem değil, bina öldürür’’ sloganını kanıtlayan görüntülere neden oldu. Türkiye’nin de deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu düşünülürse, önlemlerin kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır. Deprem izolatörü nedir? Bina sismik deprem izolatörü ne işe yarar, fiyatı nedir?

DEPREM İZOLATÖRÜ NEDİR?

1921 yılında Amerikalı Mimar Frank Lyond Wright, Tokyo'daki Imperial Hotel'in temellerinde, taban izolasyon fikrini uygulayan ilk kişi olmuştur. 1969 yılında da dünyada ilk kauçuk sismik izolasyonlu yapı, İsviçreli mühendisler tarafından Makedonya'nın Skobje şehrinde bir ilkokul binasında uygulanmıştır.

Deprem izolatörü, yapıya gelen deprem, rüzgar vb. yüklerin azaltılmasına yarayan sistemdir. Depremin hasar potansiyelini düşürmek için binalarda kullanılan bu araç, zemin ile yapının tabanı arasına esnek enerji sönümleyici elemanlar yerleştirerek zeminden yapıya aktarılan deprem kuvvetlerinin azaltılmasına; sismik enerji ve hareketlerini absorbe etmesine yardımcı olur.

Sismik izolasyonu olmayan yapı kendi ağırlığının 1/10'u kadar yatay yük taşıyabiliyor, ancak bu değerden daha fazla bir yük gelirse yapıda kalıcı deformasyonlar oluşur ve kolon-kiriş birleşim noktalarında kırılmalar başlar. Sismik izolasyonu olan yapılar ise gelen yatay yükü azalttığı için bu değerlerin çok üstüne çıkabilir.

NE İŞE YARAR?

Deprem izolatörü, deprem sırasında üzerindeki yapının sarkaç misali küçük salınımlar yapmasını sağlar. Oluşan dinamik sürtünme kuvveti ile izolatörün konkav geometrisi deprem enerjisinin sönümlenmesini ve buna bağlı olarak yapıyı deprem kuvvetlerine karşı izole eder.

Yüksek düzeyde can güvenliği

Aynı oranda minimum düzeyde bakım gerekliliği

Araştırma ve geliştirmeye ait projelerin korunması

Yapıda bulunan mimari ve taşıyıcı elemanlarda minimum hasar

Şiddetli deprem sonrasında hemen kullanım olanağı

Köprü ve viyadükler de hasar görmeksizin kullanımına devam edilmesi

Ulaşım yapılarında devam eden süreklilik

Yapı içerisinde yer alan eşya ve cihazların korunması

SİSMİK İZOLATÖR FİYATI

Yurt dışından sağlanan izolatörün tanesi ortalama en az 5.000 dolar dolaylarındadır. Yapıdaki kat, kolon adedi, deprem bölgesi, zemin özellikleri gibi etkenler de fiyatın artmasına neden olur.