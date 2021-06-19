Deprem çantasında olması gerekenler! Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem ilk yardım çantası içindekiler

İstanbul'da Kandilli Rasathanesi tarafından verilen bilgiye göre 4.2 merkezinde Sultanbeyli’de deprem olduğu duyuruldu. Panik yaratan deprem gözleri yeniden olası depremlere çevirdi. İstanbul’daki depreminin ardından pek çok kişi yaşanabilecek depremlere yönelik önlem niteliğinde bilgileri araştırırken, deprem çantasında olması gerekenleri de bir kez daha sorgulama başladı. Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında olması gerekenler…

İstanbul'u etkileyen deprem Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedilince kritik öneme sahip deprem çantası yeniden gündeme geldi. Afetlerden sonra ihtiyaç malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır, ulaşılabilecek bir yerde olması önemli. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermeli.

DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR, DEPREM ÇANTASINDA OLMASI GEREKENLER?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

YİYECEK

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ

- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

- Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

- Zorunlu Deprem Poliçesi

- Diplomalar

- Pasaport, banka cüzdanı vb.

- Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

KIYAFETLER

- İç çamaşırı

- Çorap

- Yağmurluk

- İklime uygun giysiler

- SU

- Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

KİŞİSEL TEMİZLİK İÇİN HİJYENİK MALZEMELER

- Sabun ve Dezenfektanlar

- Diş fırçası ve macunu

- Islak mendil

- Tuvalet kâğıdı

- Hijyenik ped

ÖNEMLİ MALZEMELER

- İlk yardım çantası

- Uyku tulumu veya battaniye

- Çakı, düdük, küçük makas

- Kâğıt, kalem

- Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)