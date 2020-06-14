Deprem çantasında neler bulunmalı? Deprem çantasında olması gerekenler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Aynı bölgede 4.6 ve 4.7 şiddetinde iki büyük artçı deprem olmak üzere toplam 16 artçı deprem daha meydana geldi. Bu haberin ardından pek çok kişi de internette 'Deprem çantasında neler bulunmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır?' sorularını araştırıyor. İşte deprem çantasında bulunması gerekenler...

Bingöl ve çevre illerinde meydana gelen 5,7 büyüklüğünde depremin ardından pek çok kişi deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri merak ediyor. Deprem anında neler yapılacağını bilmek hayat kurtarıcı bir önem taşıyor. Peki, Deprem çantasında neler bulunmalı? Deprem çantası nasıl hazırlanır? İşte Deprem çantasında olması gerekenler...

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı, değerli evraklarınızı saklayacağınız bir afet ve acil durum çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir afet ve acil durum çantanızın hazır, ulaşılabilecek bir yerde olması önemli. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermeli.

DEPREM ÇANTASINDA NELER BULUNMALI? DEPREM ÇANTASI NASIL HAZIRLANIR?

Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.

Afetlerden hemen sonra ihtiyaç duyabileceğiniz malzemelerin bulunduğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın hazır ve ulaşılabilecek bir yerde olması önemlidir. Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

YİYECEK

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

SİZİN İÇİN ÖNEMLİ BELGE FOTOKOPİLERİ

- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

- Zorunlu Deprem Poliçesi

- Diplomalar

- Pasaport, banka cüzdanı vb.

KIYAFETLER

- İç çamaşırı

- Çorap

- Yağmurluk

- İklime uygun giysiler

- SU

- Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

KİŞİSEL TEMİZLİK İÇİN HİJYENİK MALZEMELER

- Sabun ve Dezenfektanlar

- Diş fırçası ve macunu

- Islak mendil

- Tuvalet kâğıdı

- Hijyenik ped

ÖNEMLİ MALZEMELER

- İlk yardım çantası

- Uyku tulumu veya battaniye

- Çakı, düdük, küçük makas

- Kâğıt, kalem

- Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)