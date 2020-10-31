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Deprem anında korkutan olay! Kaya parçaları koptu

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 1:07 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 1:07

İzmir'de meydana gelen deprem yıkımlara neden olurken Aydın'da da etkili oldu. Deprem anında Söke ilçesinde bulunan bir taş ocağında kayaların kopması koku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Koparak yuvarlanan kaya parçaları anbean görüntülendi.


İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51'de Ege Denizi'nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de yıkımlara neden olurken çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedildi. Deprem anında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi’nde bulunan eski taş ocağında yıkımlar meydana geldi. Bir vatandaşın deprem anındaki çektiği görüntüler kameralara yansırken korku ve paniği de kelimelere yansıdı. Sarsıntı anında dağdan kopan kaya parçalarının karayoluna doğru düşerken, arkasından da toz bulutları bıraktığı görüldü.

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İzmir deprem aydın
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