Psikiyatrist Arif Verimli’nin, Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 12 Şubat 2021 tarihi itibariyle ayrıldığını duyurduğu açıklamasında kullandığı Deontoloji kelimesi okuyucuların kelimenin anlamını merak etmesine neden oldu. Peki, deontoloji nedir, deontoloji ne demek?

Arif Verimli, Instagram hesabından Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrıldığını duyururken "Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum." İfadesinin ardından Deontoloji kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı. Deontoloji nedir? Kelime olarak deontoloji kavramı ne demek, deontoloji kurucusu kimdir?

DEONTOLOJİ NEDİR?

Bilindiği gibi Deontoloji Yunanca iki sözcükten oluşur. Bunlardan biri Deontos, diğeri Logos’dur. Deontoloji ise Görev Bilim demektir. Deontoloji, bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır. Bu bilim dalı mesleklerin ahlaki değerlerini yerine getirmeleri konusunda önemli faaliyetler yürütüyor.

İnsanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerini temel alır ve bu öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların çeşitli mesleklerdeki somut izdüşümlerini inceler. Deontoloji bir mesleğin uygulama aşamasında uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen ve bu kurallar çerçevesinde insanların sorumlu oldukları ahlak öğretilerini kendine temel alan bir bilim dalıdır.

DEONTOLOJİ NE ZAMAN BİLİM DALI OLDU, KURUCUSU KİM?

Deontoloji C. D. Broad tarafından 1930 yılında yayınlanan beş etik teori türünde mevcut ve özel tanımlamayı netleştirmek için ilk olarak kullanılan bilim dalıdır. Bu terimin daha eski kullanımı Jeremy Bentham'a geri dönüyor. Jeremy Bentham da bunu 1826 yılında daha daha genel anlamı ile doğru ve doğru olanın bilgisi şeklinde ifade ediliyor. Deontoloji sözcüğünün genel anlamı Fransızca da özellikle etik doktora tez olarak etik kod terimi ile mesleği etiğin bağlamında tutulmaktadır.

Deontoloji etiğin sayısız formülasyonu bulunmaktadır. Deontoloji felsefeleri arasında yer alan Immanuel Kant'ın etik teorisi çeşitli sebepler ile deontolojik olarak düşünülüyor. Kant ahlaki açıdan doğru bir davranış sergilemek için görev vaktinde hareket edilmesi gerektiğini savunuyor. Ayrıca Kant doğru veya yanlış yapılan hareketin hareketi yapan kişinin sebepleri olarak değerlendirdi. Bunların yanı sıra Kant'ın kategorik zorunluluğa bağlı olarak üç önemli formülasyonu vardır.

Sadece evrensel bir yasaya dönüşeceğine karar vermiş olduğunuz kurala göre hareket edin.

Kendi kişiliğinizde ya da herhangi bir kişide olsun ya da olmasın, yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda daima bir son olarak insanlığı iyileştirecek şekilde davranın.

Her akıllı varlık onun üstünlüğünden her zaman bir krallık oluşturmalı ve bu krallık daime bir yasama üyesi gibi davranmalıdır.

Deontoloji felsefeleri arasında yer alan bir diğer faktör ise ahlaki mutlakiyet olarak karşımıza çıkıyor. Kimi deontoloji uzmanları belirli olayların kesinlikle doğru veya yanlış olduğuna inanan ahlaki mutlakiyetçiler olup, bunların arkasındaki düşüncelerin ve sonuçların ne olursa olsun iyi bir durumun yalnızca iyi bir irade ile olabileceğini savunuyor. Deontoloji uzmanlarına genellikle deontologlar diye hitap ediliyor. Kısacası deontoloji bilim dalı ahlaki yönden varsayılan kuralları ve etik davranışları inceler ve bu ölçüde yönlendirmeler yapar.