Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u yenerek puan almak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Ademi ve Lemos ile sarı kart cezalısı Luiz Gustavo, müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Denizlispor Fenerbahçe maçı detayları...
DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Cisse
DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Denizli Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Denizlispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
DENİZLİSPOR
- Denizlispor sezona Robert Prosinecki ile girdi ancak, Hırvat teknik adam ligdeki kötü sonuçlara kupadaki Turgutluspor yenilgisini de ekleyince görevine son verildi.
- Başkan Ali Çetin, hafta arasında, takımın başına yardımcı antrenör Kenan Atik'i getirdiklerini açıkladı.
- Yeşil siyahlı takımda tek önemli eksik Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek uzun süredir yok.
- Marvin Bakalorz, Muris Mesanovic ve Angelo Sagal en fazla forma şansı bulan isimlerdi. Gözden düşen Fede Verala için yeni bir başlangıç olabilir. Kalede de şüphesiz Costel Pantilimon devam edecektir.
FENERBAHÇE
- Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı derbi maçtan puansız ayrılan Fenerbahçe'de ise tam 8 eksik var!
- Koronavirüs karantinası sona eren Enner Valencia kadroya dahil edilse de Sinan Gümüş, İstanbul'da bırakıldı.
- Luiz Gustavo cezalı. Mbwana Samatta, Harun Tekin ve Nazım Sangare iyileşme sürecinde.
- Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi sakat.
- TD Erol Bulut'un hücum merkezinde Papiss Cisse'yi oynatması, Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan ile doldurup Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.