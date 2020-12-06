06 Aralık 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,4770 0.32
USD 7,8150 0.55 ALTIN 461,200 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Denizlispor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

06 Aralık 2020 Pazar - 13:43 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 13:46

Süper Lig'in 11 haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe'de hedef, Denizlispor'u yenerek hem derbi mağlubiyetini unutmak hem de puan kazanmak istiyor. Denizlispor ise bugünkü karşılamada sahasında galibiyet arayacak. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Denizlispor Fenerbahçe maçı saati ve kanalı...


Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisini kaybeden Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u yenerek puan almak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Ademi ve Lemos ile sarı kart cezalısı Luiz Gustavo, müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Denizlispor Fenerbahçe maçı detayları...
 
 
DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
 
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Subotic, Mustafa, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega
 
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan, Pelkas, Thiam, Cisse
 
DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Denizli Atatürk Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Denizlispor Fenerbahçe maçı  beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. 
 
DENİZLİSPOR
 
- Denizlispor sezona Robert Prosinecki ile girdi ancak, Hırvat teknik adam ligdeki kötü sonuçlara kupadaki Turgutluspor yenilgisini de ekleyince görevine son verildi.
 
- Başkan Ali Çetin, hafta arasında, takımın başına yardımcı antrenör Kenan Atik'i getirdiklerini açıkladı.
 
- Yeşil siyahlı takımda tek önemli eksik Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek uzun süredir yok.
 
- Marvin Bakalorz, Muris Mesanovic ve Angelo Sagal en fazla forma şansı bulan isimlerdi. Gözden düşen Fede Verala için yeni bir başlangıç olabilir. Kalede de şüphesiz Costel Pantilimon devam edecektir.
 
FENERBAHÇE
 
- Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı derbi maçtan puansız ayrılan Fenerbahçe'de ise tam 8 eksik var!
 
- Koronavirüs karantinası sona eren Enner Valencia kadroya dahil edilse de Sinan Gümüş, İstanbul'da bırakıldı.
 
- Luiz Gustavo cezalı. Mbwana Samatta, Harun Tekin ve Nazım Sangare iyileşme sürecinde.
 
- Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi sakat.
 
- TD Erol Bulut'un hücum merkezinde Papiss Cisse'yi oynatması, Gustavo'nun boşluğunu Ozan Tufan ile doldurup Mert Hakan Yandaş'a ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

Fenerin maçı var Denizlispor Fenerbahçe maçı ne zaman Denizlispor Fenerbahçe maçı kanalı Denizlispor Fenerbahçe maçı saati Fenerbahçe maçı ne zaman Süper Lig 11. hafta Denizlispor Fenerbahçe maçı 2020 Fenerbahçe Denizlispor Denizli Atatürk Stadı Ali Palabıyık Denizlispor Fenerbahçe maçı beIN SPORTS HD1 Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı izle
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.