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Denizli Pamukkale TOKİ kura sonuçları - Denizli Kocadere TOKİ kura sonuçları isim listesi

12 Haziran 2020 Cuma - 9:24 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 9:24

TOKİ Denizli Pamukkale Kocadere kura sonuçları isim listesi araştırılmaya başlandı. Denizli İli Pamukkale İlçesi Kocadere Mevki 444 / 100000 Konut Projesi sonuçları, Denizliler tarafından merak ediliyor. Denizli Pamukkale Kocadere TOKİ 2020 sonuçları belli oldu mu, sorusunu yanıt aranıyor. 2+1 311, 3+1 133 konutun hak sahibinin belirleneceği Denizli Pamukkale TOKİ kura çekilişi bugün saat 10.00’da noter huzurunda canlı olarak gerçekleştirilecek. Denizli Pamukkale TOKİ kura sonuçları 2020, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Peki, Denizli Pamukkale TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? Denizli Pamukkale kura çekilişi ve TOKİ Denizli Pamukkale kura sonuçları sorgulama hakkında merak edilenler...


Denizli Pamukkale TOKİ sonuçları yakından takip ediliyor. TOKİ Pamukkale kura sonuçlarıyla 444 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Denizlilerin gözü bugün çekilecek Kocadere TOKİ kura sonuçlarında. 2+1 311, 3+1 133 konutun çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Peki, Pamukkale Kocadere TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…

DENİZLİ PAMUKKALE TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Denizli TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

DENİZLİ KOCADERE TOKİ 2020 KURA SONUÇLARI

TOKİ Denizli Kocadere kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

DENİZLİ KOCADERE TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ DENİZLİ KOCADERE PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

 

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