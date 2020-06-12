Denizli Pamukkale TOKİ kura sonuçları - Denizli Kocadere TOKİ kura sonuçları isim listesi

Denizli Pamukkale TOKİ sonuçları yakından takip ediliyor. TOKİ Pamukkale kura sonuçlarıyla 444 kişi ev sahibi olacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen Denizlilerin gözü bugün çekilecek Kocadere TOKİ kura sonuçlarında. 2+1 311, 3+1 133 konutun çekilişi bugün saat 10.00’da yapılacak. Peki, Pamukkale Kocadere TOKİ kura sonuçları nereden izlenecek? İşte TOKİ Denizli kura sonuçları isim listesi 2020 sorgulama…
DENİZLİ PAMUKKALE TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
Denizli TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 10.00’da yapılacak. TOKİ çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ DENİZLİ PAMUKKALE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
DENİZLİ KOCADERE TOKİ 2020 KURA SONUÇLARI
TOKİ Denizli Kocadere kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
DENİZLİ KOCADERE TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ DENİZLİ KOCADERE PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.