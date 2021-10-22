Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki çalışmalarına ithafen dikilen heykelleri, estetik ve mimari yapısı nedeniyle tepki çekti. Söz konusu gelişmenin ardından Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden, Denizli Merkezefendi Belediye başkanı Şeniz Doğan hangi partiden gibi sorulara yanıt arandı. Peki, Şeniz Doğan kimdir, nereli?

Denizli Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti. Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu. Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller kamuoyunun tepkisine neden oldu. Peki, Denizli Merkezefendi Belediyesi hangi partiden? Denizli Merkezefendi Belediye başkanı kimdir, Şeniz Doğan hangi partiden, kimdir ve nereli?

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

2019 yerel seçimlerinde CHP adayı Şeniz Doğan, yüzde 52,39 oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR, ŞENİZ DOĞAN NERELİ?

1980 yılında Denizli'nin Bekilli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamlamasının ardından Londra'da İngilizce dil eğitimi aldı. 2002 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılından itibaren Denizli'de avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Meclisi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Bu görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. 2018 yılında, yürütmekte olduğu meclis üyeliği görevlerinden istifa ederek milletvekili adayı oldu.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Merkezefendi Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyesi olan Doğan, Denizli Barosu komisyonlarında uzun süre görev yapmıştır. Şeniz Doğan evli ve bir çocuk annesidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.