Denizli Honaz TOKİ kura sonuçları - Denizli Honaz TOKİ kura çekimi 2020 sonuçları isim listesi!

TOKİ Denizli Honaz kura sonuçları ilgiyle takip araştırılıyor. Denizli Honaz kura sonuçlarıyla 200 kişi konut hakkı elde edecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu kabul edilen Denizliler, bugün çekilecek Denizli Honaz TOKİ kura sonuçlarıyla konutlarına kavuşacak. 2+1 140, 3+1 60 evin çekilişi bugün saat 12.00’de çekilecek. Peki, Denizli Honoz TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanacak? İşte TOKİ Denizli Honaz kura sonuçları isim listesi 2020…
DENİZLİ HONAZ TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ
Denizli TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak TOKİ Denizli Honaz kura çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ DENİZLİ HONAZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ
TOKİ HONAZ 2020 KURA SONUÇLARI
TOKİ Denizli Honaz kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ DENİZLİ HONAZ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.