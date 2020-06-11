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Denizli Honaz TOKİ kura sonuçları - Denizli Honaz TOKİ kura çekimi 2020 sonuçları isim listesi!

11 Haziran 2020 Perşembe - 11:30 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 11:30

Denizli ili Honaz ilçesi 200/ 100000 konut toplu konut projesi merak ediliyor. Denizli Honaz TOKİ kura sonuçları ve Denizli Honaz TOKİ kura çekilişi, Denizliler tarafından takip ediliyor. TOKİ Denizli Honaz kura sonuçları açıklandı mı, sorusuna Denizliler yanıt arıyor. 2+1 140, 3+1 60konutun hak sahibinin belirleneceği TOKİ Denizli Honaz kura çekilişi bugün saat 12.00’de noter huzurunda canlı olarak yapılacak. TOKİ Denizli Honaz kura sonuçları 2020, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak çekiliş ile belirlenecek. Peki, Denizli Honaz TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl sorgulanacak? Denizli Honaz TOKİ kura çekilişi ve sonuçları sorgulama hakkında merak edilen detaylar…


TOKİ Denizli Honaz kura sonuçları ilgiyle takip araştırılıyor. Denizli Honaz kura sonuçlarıyla 200 kişi konut hakkı elde edecek. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvurusu kabul edilen Denizliler, bugün çekilecek Denizli Honaz TOKİ kura sonuçlarıyla konutlarına kavuşacak. 2+1 140, 3+1 60 evin çekilişi bugün saat 12.00’de çekilecek. Peki, Denizli Honoz TOKİ kura sonuçları nereden sorgulanacak? İşte TOKİ Denizli Honaz kura sonuçları isim listesi 2020…

DENİZLİ HONAZ TOKİ 2020 KURA ÇEKİLİŞİ

Denizli TOKİ kura sonuçları, TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Saat 12.00’de yapılacak TOKİ Denizli Honaz kura çekilişi sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ DENİZLİ HONAZ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME LİNKİ

TOKİ HONAZ 2020 KURA SONUÇLARI

TOKİ Denizli Honaz kura sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

HONAZ TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ DENİZLİ HONAZ PARA İADESİ NASIL YAPILACAK?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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