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Denizli’de vahşet! Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından katledildi

Deniz TOKAT -Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 12:11 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 12:47

Denizli'de Türkiye’yi sarsan bir vahşet yaşandı. 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından evinde bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Bağrışmaları duyan komşular, hemen polisi aradı ama genç kız ne yazık ki kurtarılamadı. Kan donduran cinayet sonrası kaçan şüpheli ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.


Pamukkale ilçesinde yaşanan olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
 
 
Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin’in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
 
 
Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
 
 
Polis olay sonrası kaçan Furkan Zıbıncı'yı yakalamak için çalışma başlattı. Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
 
 
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Furkan Zıbıncı’nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
 
 
 
 

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